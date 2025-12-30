Metehan Baltacı'nın cezaevi yönetiminden talebi ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti. Oyuncunun ciddi kilo kaybı yaşadığı belirtilirken, cezaevi yönetiminden istediği detay da dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti.
HT Spor'un aktardığı bilgiye göre; Metehan Baltacı, cezaevinde sigara içilmeyen bir koğuşa alındı.
23 yaşındaki futbolcunun, lig maçlarını izleyebilmek için yayıncı kuruluş erişimi talep ettiği belirtildi.
Profesyonel sporcu rutininden uzak kalan Metehan Baltacı’nın, cezaevi koşullarında beslenme düzenini sürdüremediği ifade edildi. Genç oyuncunun bu süreçte yaklaşık beş kiloya yakın kilo kaybı yaşadığı aktarıldı.