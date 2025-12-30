Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Metehan Baltacı'nın cezaevi yönetiminden talebi ortaya çıktı

Metehan Baltacı'nın cezaevi yönetiminden talebi ortaya çıktı

14:3130/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti. Oyuncunun ciddi kilo kaybı yaşadığı belirtilirken, cezaevi yönetiminden istediği detay da dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti.

HT Spor'un aktardığı bilgiye göre; Metehan Baltacı, cezaevinde sigara içilmeyen bir koğuşa alındı.

23 yaşındaki futbolcunun, lig maçlarını izleyebilmek için yayıncı kuruluş erişimi talep ettiği belirtildi.

Profesyonel sporcu rutininden uzak kalan Metehan Baltacı’nın, cezaevi koşullarında beslenme düzenini sürdüremediği ifade edildi. Genç oyuncunun bu süreçte yaklaşık beş kiloya yakın kilo kaybı yaşadığı aktarıldı.

#Galatasaray
#Metehan Baltacı
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret sonrası refah payı beklentisi! Memur ve memur emeklisine refah payı (seyyanen zam) olacak mı?