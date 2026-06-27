Milli futbolcu boşa çıktı! Kulübünden açıklama geldi

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan milli futbolcuyla ilgili sözleşmesinin sona erdiği kulübünden açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.
Tecrübeli isim, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almış ancak hiçbir maçta forma giymemişti.