Milli futbolcu boşa çıktı! Kulübünden açıklama geldi

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.