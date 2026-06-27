Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Milli futbolcu boşa çıktı! Kulübünden açıklama geldi

Milli futbolcu boşa çıktı! Kulübünden açıklama geldi

09:3427/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan milli futbolcuyla ilgili sözleşmesinin sona erdiği kulübünden açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.

Tecrübeli isim, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almış ancak hiçbir maçta forma giymemişti.

#Süper Lig
#Çaykur Rizespor
#Samet Akaydin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR, NE ZAMAN YÜKSELECEK? 27 Haziran 2026 güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları