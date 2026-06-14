Milli maç sonrası olay paylaşım: O yoksa galibiyet yok

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya mağlup olmasının ardından, Alman kulübü sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından, Bundesliga ekibi Hoffenheim sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Alman kulübü, milli futbolcu Ozan Kabak’ın maçta süre almamasına gönderme yaparak, “Ozan yok, galibiyet yok” ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bunu esprili bir yorum olarak değerlendirirken bazıları ise gereksiz bir gönderme olarak yorumladı.