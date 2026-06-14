Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Milli maç sonrası olay paylaşım: O yoksa galibiyet yok

Milli maç sonrası olay paylaşım: O yoksa galibiyet yok

14:1114/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya mağlup olmasının ardından, Alman kulübü sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından, Bundesliga ekibi Hoffenheim sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Alman kulübü, milli futbolcu Ozan Kabak’ın maçta süre almamasına gönderme yaparak, “Ozan yok, galibiyet yok” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bunu esprili bir yorum olarak değerlendirirken bazıları ise gereksiz bir gönderme olarak yorumladı.

#Dünya Kupası
#Hoffenheim
#Ozan Kabak
#A Milli Takım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TYT oturumu saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?