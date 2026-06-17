Milli takım basın toplantısında ilginç anlar: 1 dakika 45 saniyelik soru gündem oldu

Basın toplantısından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.





Birçok kullanıcı, uzun süren soruya esprili yorumlar yaparken bazı futbolseverler de gazetecinin soru yerine kendi analizini anlattığını belirtti.





Paraguay karşılaşması öncesinde yaşanan bu ilginç anlar, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.