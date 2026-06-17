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Milli takım basın toplantısında ilginç anlar: 1 dakika 45 saniyelik soru gündem oldu

Milli takım basın toplantısında ilginç anlar: 1 dakika 45 saniyelik soru gündem oldu

14:4117/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Bir gazetecinin Avustralya maçına ilişkin yaptığı uzun analiz ve 1 dakika 45 saniye süren sorusu dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncusu Samet Akaydin, Arizona'da kamp yapılan otelde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Basın toplantısında yaşanan bir an ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir gazeteci, Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından takımın performansına ilişkin kendi değerlendirmelerini uzun uzun anlattı. "Şimdi ben söyleyeyim size..." sözleriyle başlayan gazeteci, karşılaşmaya dair analizini detaylı şekilde aktarırken, yönelttiği soru tam 1 dakika 45 saniye sürdü.

Bu sırada milli futbolcular Samet Akaydin ve Uğurcan Çakır'ın gazeteciyi ciddi ifadelerle dinlediği görüldü.

Basın toplantısından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.


Birçok kullanıcı, uzun süren soruya esprili yorumlar yaparken bazı futbolseverler de gazetecinin soru yerine kendi analizini anlattığını belirtti.


Paraguay karşılaşması öncesinde yaşanan bu ilginç anlar, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İşte o soru ve millilerin cevapları

#Dünya Kupası
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