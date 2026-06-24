Milli takım kafilesine Los Angeles'ta sert protesto: Gel bizi tehdit et!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Takımımız, ABD maçı öncesi Los Angeles'a geldi. Milli takım kafilesinin otele giriş yaptığı sırada bir grup taraftar, teknik direktör Vincenzo Montella ve bazı futbolculara sert tepki gösterdi.

1 /4 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son grup maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi Los Angeles'a ulaştı.

2 /4 Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından turnuvaya erken veda eden ay-yıldızlı ekipte hayal kırıklığı sürerken, kafilenin otele giriş yaptığı sırada dikkat çeken anlar yaşandı.

3 /4 Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı görüntülerde, otel önünde bekleyen bir grup Türk taraftarın teknik direktör Vincenzo Montella ve bazı milli futbolculara tepki gösterdiği görüldü.