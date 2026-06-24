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Milli takım kafilesine Los Angeles'ta sert protesto: Gel bizi tehdit et!

Milli takım kafilesine Los Angeles'ta sert protesto: Gel bizi tehdit et!

09:3824/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Takımımız, ABD maçı öncesi Los Angeles'a geldi. Milli takım kafilesinin otele giriş yaptığı sırada bir grup taraftar, teknik direktör Vincenzo Montella ve bazı futbolculara sert tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son grup maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi Los Angeles'a ulaştı.

Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından turnuvaya erken veda eden ay-yıldızlı ekipte hayal kırıklığı sürerken, kafilenin otele giriş yaptığı sırada dikkat çeken anlar yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı görüntülerde, otel önünde bekleyen bir grup Türk taraftarın teknik direktör Vincenzo Montella ve bazı milli futbolculara tepki gösterdiği görüldü.

Taraftarların protestosu sırasında şu ifadeler duyuldu:


"Gel bizi tehdit et!"

"Adam mısın Hakan!"

"3-5 liyakatsize kurban etmeyeceğiz sizi!"

"Yazıklar olsun!"

"Montella go home!"

"3-5 müteahhitten daha çoktur Türkiye!"

"Utanın!"

#Dünya Kupası
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