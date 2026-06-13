Milli yıldızla ilgili olay iddia: Balkondaki görüntüsü gündem oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Kanada kampından paylaşılan görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada yayılan videoda milli futbolcunun otel balkonunda sigara içtiği iddia edilirken, görüntüler taraftarlar arasında tartışma çıkardı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanan ay-yıldızlılarda karşılaşma öncesi Kanada'dan gelen bir görüntü gündem oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan videoda, milli takımın tecrübeli savunmacısı Çağlar Söyüncü'nün konakladıkları otelin balkonunda sigara içtiği öne sürüldü. Ancak görüntülerde oyuncunun sigara kullanıp kullanmadığı net bir şekilde anlaşılamazken, videodan alınan ve kırpılmış bir fotoğraf karesi iddiaların gerçek olabileceği yönündeki yorumları artırdı.
Görüntülerde Çağlar Söyüncü'nün yanında Abdülkerim Bardakcı ile sırtı dönük bir kişinin daha bulunduğu görüldü. Paylaşılan kısa videoda diğer iki kişinin sigara kullanıp kullanmadığı da tespit edilemedi.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler sonrası çok sayıda taraftar, Dünya Kupası maçı öncesinde ortaya atılan bu iddia nedeniyle Çağlar Söyüncü'ye tepki gösterdi.