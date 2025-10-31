Yeni Şafak
Milyar euroluk transfer listesinde Türkiye de ilk 30'a girdi

12:4831/10/2025, vendredi
G: 31/10/2025, vendredi
Diğer
Sonraki haber

CIES'in hazırladığı listeye göre altyapıdan yetişen futbolculardan en çok gelir elde eden ülkeler belli oldu. Listede Türkiye de ilk 30'da yer aldı.

CIES Futbol Gözlemevi, son 10 yılda altyapıdan yetişen futbolculardan en fazla gelir elde eden ülkelerin listesini açıkladı.

Listenin ilk 3 sırasında yer alan ülkelerin hepsi 2 milyar euro barajını geçerken zirvenin sahibi Fransa oldu. Fransa'nın büyük bir farkla birinci olduğu listede Brezilya ikinci, İspanya üçüncü sıraya yerleşti.

CIES'in raporunda 20 yaş ve altı oyuncuların transferlerin toplam gelirin yaklaşık üçte birini oluşturduğuna dikkat çekildi. NTV Spor'un haberine göre söz konusu dönemde Türkiye'nin 229 milyon euroluk satış yaptığı belirtildi.


Raporun değerlendirildiği dönemde Türkiye'de yetişip Avrupa kulüplerine birçok isim imza atarken bonservisine en fazla ödenen isim Arda Güler olmuştu.

Listede sıralama şöyle:


24. Türkiye | 229 milyon euro

10. Belçika 847 milyon euro

9. İtalya | 1.04 milyar euro

8. Almanya | 1.4 milyar euro

7. Arjantin | 1.5 milyar euro

6. İngiltere | 1.6 milyar euro

5. Hollanda | 1.6 milyar euro

4. Portekiz | 1.9 milyar euro

3. İspanya | 2.2 milyar euro

2. Brezilya | 2.6 milyar euro

1. Fransa | 3.9 milyar euro















#Türkiye
#Arda Güler
#Futbol
