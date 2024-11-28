UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Benfica deplasmanda Monaco'yu 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Pavlidis, 84. dakikada Cabral ve 88. dakikada Amdouni attı. Monaco - Benfica maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Monaco sahasında Benfica'yı konuk etti.
Benfica maçın son dakikalarında bulduğu iki golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Pavlidis, 84. dakikada Cabral ve 88. dakikada Amdouni attı.
Monaco'nun gollerini 13. dakikada Ben Seghir ve 67. dakikada Magassa attı.
Ev sahibi ekipte Singo maçın 58. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Benfica puanını 9 yaparak 14. sıraya yükseldi. Monaco ise 10 puanda kaldı.
MONACO - BENFİCA MAÇ ÖZETİ
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