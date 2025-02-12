Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bu maçta ilk 11’de başlaması bekleniyor. Peki, Monaco - Benfica maçı hangi kanalda, tabii spor 1 nasıl izlenir? Monaco - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /13 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Monaco sahasında Benfica’yı konuk ediyor.



2 /13 Benfica bugüne kadar Monaco ile oynadığı üç Avrupa kupası maçını da kaybetmedi (2G 1B).



3 /13 Benfica ile oynadığı ilk iki Avrupa kupası maçında gol atamayan Monaco, son karşılaşmada mağlup olmasına rağmen iki gol sevinci yaşadı (2-3).



4 /13 Monaco, Benfica'nın bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunun iki farklı aşamasında da rakip olduğu ilk takım olacak.



5 /13 Portekiz takımlarıyla oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Monaco (1B 6M), tek galibiyetini 1997/98'de Sporting'i sahasında 3-2 mağlup ederek aldı.



6 /13 Fransız takımlarıyla oynadığı 13 Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kaybeden Benfica, bu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda aldı.



7 /13 Evinde oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Monaco (1M), daha önceki yedi iç saha karşılaşmasından da mağlup ayrılmıştı.



8 /13 Deplasmanda oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Benfica, Kupa 1'de üst üste üç dış saha galibiyeti aldığı son seriyi Mart 1990'da yakaladı.

9 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'dan (10) daha fazla oyuncusu gol atan tek takım Atalanta (11). Turnuva tarihinde tek sezonda 10'dan fazla oyuncusu fileleri havalandıran tek Fransız takımı, 2004/05'te 11 isimden gol bulan Lyon.



10 /13 Elisse Ben Seghir bu karşılaşmada görev yaparsa, 20 yaşına basmadan önce Monaco formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan oyuncu olan Kylian Mbappe'nin (9 maç) rekorunu egale edecek.



11 /13 Bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında rakip yarı sahada en fazla yüksek şiddetli pres uygulayan isim, Benfica'nın Juventus'a rakip olduğu karşılaşmada bunu 69 kez yapan Vangelis Pavlidis oldu.



12 /13 Monaco - Benfica maçı hangi kanalda?

Monaco - Benfica maçı tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

