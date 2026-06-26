Montella gözdesine hiç süre vermedi! İşte Dünya Kupası'nda oynatmadığı 3 futbolcu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığımız üç maçta üç isme hiç süre vermedi. İtalyan teknik adamın gözde oyuncusunu hiç oynatmaması dikkat çekti.

1 /4 A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası'na ABD galibiyeti ile veda etti.

2 /4 Turnuvadan grup aşamasında elenen ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri zaman zaman eleştiri konusu oldu.



3 /4 İtalyan çalıştırıcının 26 kişilik kadrodan hiç süre vermediği üç isim belli oldu.