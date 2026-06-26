Montella gözdesine hiç süre vermedi! İşte Dünya Kupası'nda oynatmadığı 3 futbolcu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığımız üç maçta üç isme hiç süre vermedi. İtalyan teknik adamın gözde oyuncusunu hiç oynatmaması dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası'na ABD galibiyeti ile veda etti.
Turnuvadan grup aşamasında elenen ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri zaman zaman eleştiri konusu oldu.
İtalyan çalıştırıcının 26 kişilik kadrodan hiç süre vermediği üç isim belli oldu.
Montella, grupta yaptığı üç maçta yedek kaleciler Altay Bayındır ve Mert Günok'un yanı sıra A Milli Takım'a sık sık çağırdığı Samet Akaydin'i hiç oynatmadı.