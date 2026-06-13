Montella'dan Avustralya maçı öncesi endişelendiren açıklama

Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya karşısında oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi yıldız isimlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, şampiyonada başarılı olarak Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'daki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çok dengeli ve her zorluğa karşı mental olarak hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, milli yıldızların son durumuyla ilgili şunları dile getirdi:
"Her ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak maçta yapmamız gereken özel şeyler var. Tabii ki rakip takımın özelliklerine göre hazırlanmanız gerek, bunun üzerine çalıştık. Her zaman rakiplerimizin oyunlarını dikkate aldık. Çok sıkı çalıştık, rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyoruz. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor, tüm futbolcularımız bazı zorlukları aşarak oynuyor. Arda, Hakan ve Kenan’la şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var."