Montella'dan idmanda flaş hareket! İki milli futbolcuyla özel görüştü

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Montella, bu mücadelenin hazırlıkları sürerken idmanda iki milli futbolcuyla özel bir görüşme yaptı.

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

2 /5 San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

3 /5 Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

4 /5 Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

