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Montella'dan idmanda flaş hareket! İki milli futbolcuyla özel görüştü

Montella'dan idmanda flaş hareket! İki milli futbolcuyla özel görüştü

09:2818/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Montella, bu mücadelenin hazırlıkları sürerken idmanda iki milli futbolcuyla özel bir görüşme yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.


Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.

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