Montella'ya zehir zemberek sözler: ‘Vasat altı ve yetenek fakiri bir takıma…’

2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında, üstelik tek bir gol bile atamadan veda eden A Milli Futbol Takımımızda sular durulmuyor. Haiti ile birlikte turnuvadan elenen ilk iki takımdan biri olan Ay-Yıldızlılar'da fatura tamamen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya kesildi. Spor medyasının usta isimlerinden Güntekin Onay, katıldığı programda Montella ve oyun felsefesi hakkında sert eleştirilerde bulundu.
2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ardından futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Spor yorumcusu Güntekin Onay, milli takım ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım’ın performansını eleştiren Onay, özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarındaki tercihlerin sonucu belirlediğini savundu.
Güntekin Onay, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Yazık, çok yazık... Montella'nın yanlış kararlarının esiri olup hüsranla eve dönüyoruz. Montella, Avustralya gibi vasat altı ve yetenek fakiri bir takıma karşı kaybederken yaptığı hatalardan ders almayıp takımı Paraguay maçında da santrforsuz oynatarak bırakın futbolu muhakemesinin de bu işi yapma yeterliliğine sahip olmadığını gösterdi.”
Bu açıklamalar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, milli takımın turnuvadaki erken vedası sonrası teknik ekip üzerindeki tartışmaları daha da artırdı.
Futbol kamuoyunda, Montella’nın turnuva boyunca tercih ettiği oyun planı ve kadro seçimleri eleştiri konusu olurken, bazı yorumcular ise takımın genel performansını oyuncu kalitesi ve turnuva tecrübesi üzerinden değerlendirdi.
Dünya Kupası’na erken veda eden A Milli Takım’da gözler şimdi gelecek dönemde yapılacak teknik ve kadro planlamasına çevrildi.