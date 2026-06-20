Montella'ya zehir zemberek sözler: ‘Vasat altı ve yetenek fakiri bir takıma…’

Güntekin Onay, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yazık, çok yazık... Montella'nın yanlış kararlarının esiri olup hüsranla eve dönüyoruz. Montella, Avustralya gibi vasat altı ve yetenek fakiri bir takıma karşı kaybederken yaptığı hatalardan ders almayıp takımı Paraguay maçında da santrforsuz oynatarak bırakın futbolu muhakemesinin de bu işi yapma yeterliliğine sahip olmadığını gösterdi.”



