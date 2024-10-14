Mourinho Ferdi Kadıoğlu'nun yerine eski öğrencisini istedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, Oosterwolde'yi stoperde kullanabilmek için Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine eski öğrencisini istediği ifade edildi.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımın en önemli parçalarından olan Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon Euro'ya Brighton'a göndermişti.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bekte Jayden Oosterwolde'den vazgeçmeyen Mourinho'nun ara transfer döneminde söz konusu bölgeye takviye istediği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho, eski öğrencisi Sergio Reguilon'un kadroya katılmasını istiyor.
Haberde İspanyol sol bekin transferi sonrası Mourinho'nun Oosterwolde'yi stoperde kullanmayı düşündüğü belirtildi.
Sergio Reguilon'un adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli sol bek, İngiliz ekibinde forma şansı bulamıyor.
Sergio Reguilon'un Tottenham'la yeni sözleşme imzalamayıp takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.