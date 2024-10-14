Mourinho Ferdi Kadıoğlu'nun yerine eski öğrencisini istedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, Oosterwolde'yi stoperde kullanabilmek için Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine eski öğrencisini istediği ifade edildi.

1 /7 Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımın en önemli parçalarından olan Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon Euro'ya Brighton'a göndermişti.

2 /7 Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bekte Jayden Oosterwolde'den vazgeçmeyen Mourinho'nun ara transfer döneminde söz konusu bölgeye takviye istediği iddia edildi.



3 /7 Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho, eski öğrencisi Sergio Reguilon'un kadroya katılmasını istiyor.



4 /7 Haberde İspanyol sol bekin transferi sonrası Mourinho'nun Oosterwolde'yi stoperde kullanmayı düşündüğü belirtildi.







5 /7 Sergio Reguilon'un adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.

6 /7 Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli sol bek, İngiliz ekibinde forma şansı bulamıyor.