Mourinho’nun yeni gol silahı belli oldu: Fenerbahçe’den ilk teklif yapıldı!

Fenerbahçe, Edin Dzeko’nun Al-Ahli’ye transferi sonrası forvet arayışlarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen 27 yaşındaki Portekizli santrfor Beto için resmi temaslara başladı.
F.Bahçe'nin forvet listesine yeni bir isim eklendi. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Everton'un Portekizli forveti Beto'yu listesine aldı.
Futbol direktörü Devin Özek oyuncu ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler 2027'ye kadar sözleşmesi olan Beto için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Teknik direktör Jose Mourinho da transfere onay verdi. Portekizli Beto da Mourinho faktörü nedeniyle F.Bahçe'ye transferine sıcak bakıyor.
Jose Mourinho, Dzeko’nun ayrılığı sonrası hızlı ve fiziksel bir forvet istiyor. Sarı-lacivertliler Beto’nun yanı sıra Evann Guessand (30 milyon euro teklif reddedildi) ve Jhon Duran (16 milyon euro kiralama bütçesi) için görüşmeler yürütüyor.
Beto, 2024-25 sezonunda Everton ile 35 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt’a göre, 206 kariyer maçında 65 gol ve 9 asist kaydeden 27 yaşındaki forvet, hava toplarındaki hakimiyeti ve bağlantı oyunuyla dikkat çekiyor.