Mourinho’nun yeni gol silahı belli oldu: Fenerbahçe’den ilk teklif yapıldı!

Jose Mourinho, Dzeko’nun ayrılığı sonrası hızlı ve fiziksel bir forvet istiyor. Sarı-lacivertliler Beto’nun yanı sıra Evann Guessand (30 milyon euro teklif reddedildi) ve Jhon Duran (16 milyon euro kiralama bütçesi) için görüşmeler yürütüyor.



