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Muslera Uruguay'ı yıktı: Dünya Kupası'na veda ettiler

Muslera Uruguay'ı yıktı: Dünya Kupası'na veda ettiler

09:5127/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Dünya Kupası'nda İspanya'ya 1-0 yenilen Uruguay turnuvaya veda etti. Yediği hatalı gol sonrası büyük üzüntü yaşayan Fernando Muslera, ikinci yarıya çıkmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta mücadelesinde Uruguay, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten İspanya adını son 32 turuna yazdırırken, 2 puanda kalan Uruguay organizasyona grup aşamasında veda etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fernando Muslera, 42. dakikada yediği hatalı golle eleştirilerin odağı oldu. Deneyimli kaleci, turnuva boyunca yaptığı hatalar nedeniyle ülkesinde de yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İlk yarının ardından teknik direktör Marcelo Bielsa, Muslera'yı oyundan aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marcelo Bielsa, kaleci değişikliğinin perde arkasını anlattı. Arjantinli teknik adam, Fernando Muslera'nın devre arasında kendisine, "Hocam beni oyundan al" dediğini açıkladı.


Bu gelişme, Uruguay'ın Dünya Kupası'na veda ettiği gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.


Muslera'nın yediği hatalı golü izlemek için TIKLAYIN

#Dünya Kupası
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