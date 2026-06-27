Muslera Uruguay'ı yıktı: Dünya Kupası'na veda ettiler

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marcelo Bielsa, kaleci değişikliğinin perde arkasını anlattı. Arjantinli teknik adam, Fernando Muslera'nın devre arasında kendisine, "Hocam beni oyundan al" dediğini açıkladı.





Bu gelişme, Uruguay'ın Dünya Kupası'na veda ettiği gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.





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