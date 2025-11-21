Yeni Şafak
Necati Ateş Galatasaray'ın transferini böyle duyurdu! "Yüzde yüz alınacak"

13:45 21/11/2025, Cuma
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Necati Ateş, sarı-kırmızılı takımın ara transfer dönemindeki hedeflerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ateş, mevki ve isim vererek transfer önerisi yaptı.

Necati Ateş, Galatasaray'ın hem mali hem de psikolojik olarak güçlü bir dönemde olduğunu belirterek, transfer döneminin hareketli geçeceğini vurguladı. Oyuncuların artık Galatasaray'da forma giymek için istekli olduğunu ifade etti.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların eski oyuncusu şunları söyledi:


"Galatasaray devre arasında boş durmayacak. Çok iyi oyuncular alacak. Malî gücü yerinde, psikolojik gücü yerinde. Oyuncular Galatasaray'a gelmek istiyor. Eskiden biz oyunculara giderdik. 100 kere aileleri ile menajerleri ile konuşurduk."

"Devre arasında yüzde yüz bir stoper alınacak. Sakatlıklar, cezalar nedeniyle mutlaka bir stoper almalı."

"Galatasaray, bir santrfor alacak. Sörloth'ü almasından yanayım. Sörloth oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Bana onun için doğru adres Galatasaray gibi gözüküyor."

"Galatasaray, Lookman'ı da almalı. Biraz sorunları var; ama Galatasaray'da pek çok açığı kapatır. Barış’ı da rahatlatır. Birbirine yakın oyuncuların olması takım başarısını yukarı çıkarır. Osimhen'in varlığı Lookman'ın gelme olasılığını artırıyor."

