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New York’ta tarihi anlar! Brezilya maçı öncesi Times Meydanı’nı basan binlerce taraftardan dünyayı sallayan eylem...

New York’ta tarihi anlar! Brezilya maçı öncesi Times Meydanı’nı basan binlerce taraftardan dünyayı sallayan eylem...

08:2413/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası C Grubu'ndaki dev randevularla devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi New York'tan turnuva tarihine geçecek nitelikte görüntüler geldi. C Grubu ilk maçında dünya devi Brezilya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fas'ın ateşli taraftarları, ABD'nin en ikonik noktası olan Times Meydanı'nı adeta karnaval ve eylem alanına çevirdi. Binlerce Faslı, New York'un göbeğinde Filistin'e destek mesajı haykırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynanacak karşılaşma öncesinde New York'ta bulunan Fas taraftarları, dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. ABD'nin en simgesel noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan taraftarlar, Filistin'e destek mesajları verdi.


Maç öncesi bir araya gelen Faslı futbolseverler, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı. Yoğun katılımın olduğu buluşmada taraftarların yaptığı gösteri, çevrede bulunan vatandaşların ve turistlerin de ilgisini çekti.


Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntülerde, yüzlerce taraftarın Filistin bayraklarıyla Times Meydanı'nı doldurduğu görüldü. Dünya Kupası atmosferinin yaşandığı New York'ta gerçekleştirilen destek gösterisi, uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.


Öte yandan Fas Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Mücadele öncesinde taraftarların Times Meydanı'nda sergilediği destek gösterisi, turnuvanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

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