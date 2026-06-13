New York’ta tarihi anlar! Brezilya maçı öncesi Times Meydanı’nı basan binlerce taraftardan dünyayı sallayan eylem...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynanacak karşılaşma öncesinde New York'ta bulunan Fas taraftarları, dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. ABD'nin en simgesel noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan taraftarlar, Filistin'e destek mesajları verdi.



