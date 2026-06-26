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Nihat Kahveci ABD maçı sonrası çıldırdı! 'Yeter' diyerek o isme ateş püskürdü

Nihat Kahveci ABD maçı sonrası çıldırdı! 'Yeter' diyerek o isme ateş püskürdü

09:1926/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda gruptaki son karşılaşmasında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, o isme ateş püskürdü.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası defterini ABD galibiyetiyle kapattı. Kontraspor YouTube kanalında galibiyeti değerlendiren Nihat Kahveci, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamalarıyla adeta çılgına döndü ve şu ifadeleri kullandı:

"Bak! Son dakika golüyle 3-2 yendik, yarın yollarım. Ben bu kadar inat bir teknik direktör görmedim. Bu turnuvada bir şey oldu hocaya bu kadar değildi. Yarın yollarım, yarın yollarım."

"Hak ediyor. Hala laf sokuyor. İstatistikler, istatistikler... Fatih Terim hoca bunu dedi, bunu dedi... Onu aradım bunu aramadım... Dünya Kupası'nı kazanırız, kazanmaya gidiyoruz... En karakterli jenerasyon... 62 şut attık... Kader kısmet, Allah nasip etmedi... Nedir bu kadar açıklama ya."

"Sizin düşmanınız yok ya bu ülkede! Sabah 4'te 5'te 6'da kalkan insanlar vardı, meydanlara gitti. Bugün gidemediler, kimin yüzünden gidemediler! Yeter abi! Buradan girmesin bana. Yendiği maçtan sonra elini güçlü hissedip insanlara laf söylemesin."

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