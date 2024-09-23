Nihat Kahveci ateş püskürdü: 4-5 maç ceza verilmesi lazım

Beşiktaş'ın devre arasında Rafa Silva için yaptığı "Durduramayacaksınız" paylaşımına değinen Kahveci, "Şöyle de bir şey var maçın dışında Beşiktaş'ın attığı bir tweet var. Oyunculara faul yapılır ama burada kötü niyet var mı bakmak lazım. Beşiktaş'ın o tweeti atması da önemli. Dünyada yıllardır Messi'yi, Mbappe'yi koruyorlar. FIFA da istiyor bunu" ifadelerini kullandı.