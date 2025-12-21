Nihat Kahveci: 'Pozisyon penaltıydı, VAR neden çağırmadı?'

Fenerbahçe’nin sahadaki dominasyonu ve 3 gollü galibiyeti sonrası konuşan usta yorumcu Nihat Kahveci, maçın skoruna rağmen hakem kararlarını gündeme taşıdı. Asensio'nun ceza sahası içindeki hareketinin net bir penaltı olduğunu savunan Kahveci, "VAR neden çağırmadı?" sorusunu sordu. İşte detaylar.
Nihat Kahveci, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 yendiği maçı yorumladı.
"BİRBİRİNDEN GÜZEL 3 GOL"
"Fenerbahçe 3 tane birbirinden güzel gol attı. İşin ofansında akıyor, gidiyor! Tam Fenerbahçeli taraftarların izlemek istedikleri ofansif bir Fenerbahçe var. Bugün çok hoşuma giden şey de Fenerbahçe'nin çok disiplinli oynaması."
'ALMAN DİSİPLİNİ VAR'
"Eyüpspor'un ön tarafı kötü değil. Fenerbahçe'de bir kişi; 'Ben bugün ipleri elime alacağım' dedi, Fred! Ön tarafa direkt paslat attı. Hatlar arası denedi.
Duran'ın o hareketliliğinde En-Nesyri özlenmedi. Fenerbahçe'de Alman disiplini var, İtalyan defans taktiği ve disiplini var, ön tarafta Brezilya, İspanya vari topa dokunuş ve pas trafiği var. İlk yarıdaki futbolu nasıl övmeyeyim!"
'NET PENALTIYDI, VAR NEDEN ÇAĞIRMADI'
"Eyüpspor'un penaltı beklediği pozisyonu izledim. Öncesinde Skriniar temas hissedince kendini yere atıyor. Orada faul yok. Sonrasında top geliyor. Asensio'nun topla oynama isteği yok ve rakibin formasını çekiyor. Formayı çekip uzattı ve VAR neden çağırmadı? Çağır abi hakemi hem öncesini hem sonrasına baksın. Bana göre o pozisyon penaltı. VAR çağırmalıydı."
"KREDİN BİTER"
"Fenerbahçe'de eksik futbolcular aranmadı. Ancak bugün görevini hiç iyi yapamayan Kerem Aktürkoğlu vardı sahada. Etrafındaki futbolcular form olarak uçuyor. Kerem'in milli takım için iyi olmasını istiyorum ama yine inanılmaz top kayıpları yaptı. Kerem'deki sıkıntı doyumsa büyük sıkıntı. Kredin biter. Bir an önce kendini kanıtlamaya çalıştığın Kerem olmalısın. Takım bu kadar iyiyken, kötü bir Kerem vardı."