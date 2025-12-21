Nihat Kahveci: 'Pozisyon penaltıydı, VAR neden çağırmadı?'

"KREDİN BİTER"

"Fenerbahçe'de eksik futbolcular aranmadı. Ancak bugün görevini hiç iyi yapamayan Kerem Aktürkoğlu vardı sahada. Etrafındaki futbolcular form olarak uçuyor. Kerem'in milli takım için iyi olmasını istiyorum ama yine inanılmaz top kayıpları yaptı. Kerem'deki sıkıntı doyumsa büyük sıkıntı. Kredin biter. Bir an önce kendini kanıtlamaya çalıştığın Kerem olmalısın. Takım bu kadar iyiyken, kötü bir Kerem vardı."



