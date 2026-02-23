Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcu için dikkat çeken yorum: 5 kişilik oynuyor

Nihat Kahveci, Hyeon-Gyu Oh’un performansına ayrı bir parantez açtı. Güney Koreli santrforun sadece gol atmakla kalmadığını vurgulayan Kahveci, "Ön tarafta 5 kişilik koşan bir Oh var. Kafa topu alıyor, top tutuyor, defansa geliyor, oyun kurulumuna destek oluyor. Rakip savunmaları yıpratıyor" ifadelerini kullandı.