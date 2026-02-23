Yeni Şafak
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcu için dikkat çeken yorum: 5 kişilik oynuyor

23/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Beşiktaş'ın Göztepe'yi 4-0 yendiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh'un performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş’ın performansı futbol yorumcularından tam not aldı.

Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların hem oyun gücüne hem de yeni transferlerin katkısına dikkat çekti. Kahveci, takımın son haftalarda seyir zevki yüksek maçlar oynadığını belirterek, "Beşiktaşlı taraftarlar artık keyif almaya başladı. Bu keyfi özlemişlerdi" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci, Hyeon-Gyu Oh’un performansına ayrı bir parantez açtı. Güney Koreli santrforun sadece gol atmakla kalmadığını vurgulayan Kahveci, "Ön tarafta 5 kişilik koşan bir Oh var. Kafa topu alıyor, top tutuyor, defansa geliyor, oyun kurulumuna destek oluyor. Rakip savunmaları yıpratıyor" ifadelerini kullandı.

Kahveci, oyuncu hakkında oluşan 'gol kaçıran forvet' algısının değiştiğini belirterek, son haftalardaki performansın beklentilerin üstüne çıktığını söyledi. Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında attığı golleri hatırlatan eski milli futbolcu, "Bir sonraki golü nasıl atacak merak ediyorum" dedi.

Beşiktaş’taki genel takım performansına da değinen Kahveci, yeni transferlerin fiziksel açıdan takıma canlılık kattığını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlıların daha diri bir görüntü verdiğini ifade etti.

Orta sahadaki performansıyla öne çıkan Orkun Kökçü hakkında da konuşan Kahveci, genç oyuncunun zor bir dönemden geçmesine rağmen son haftalarda çıkış yakaladığını ve yeniden takımın liderlerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Göztepe
#Nihat Kahveci
