Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkat çeken yorum: "Galatasaray'ın uçağındaydı"

"Şimdi bu Fenerbahçe'yi eleştirecek ne var? Ben hak edenin hakkını veririm. Ama şu Dzeko yaşı ilerledikçe gençleşiyor. İki tane golün içinde. Emre hoca biliyor Dzeko'yu merkezi kapattı. Dzeko açtı yine de kilidi. Dzeko daha ne yapsın?"