Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkat çeken yorum: "Galatasaray'ın uçağındaydı"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Mücadeleyi yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. Kahveci'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle ilgili yaptığı kıyas dikkati çekti.
Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe-Antalyaspor maçıyla ilgili YouTube kanalı Kantraspor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Fenerbahçe daha maçın başında çok iyi hazırlandığını gösterdi. Maç 20.30'da başladı, 21.00'de bitti."
"Taraftarlar mutlu. Niye? Oyun gücünden, gollerden mutludur. Çağlar'ın asistiyle Tadic'in golü var. En-Nesyri'nin golü var. Szymanski'nin Fred'in inanılmaz mücadelesi var."
"Sadece İrfan Can Eğribayat yok. Ona da iş düşmedi. Tebrik edilesi bir oyun. Bence devre arasında oyuncular, hocam perşembe gününe bakalım, hepimiz rahatız demiştir. Oyundan kopmayan, disiplinli bir Fenerbahçe."
"Şimdi bu Fenerbahçe'yi eleştirecek ne var? Ben hak edenin hakkını veririm. Ama şu Dzeko yaşı ilerledikçe gençleşiyor. İki tane golün içinde. Emre hoca biliyor Dzeko'yu merkezi kapattı. Dzeko açtı yine de kilidi. Dzeko daha ne yapsın?"
"Fenerbahçe bugün itibariyle çok iyi bir takım görüntüsü veriyor. Geride Skriniar topu bir alıyor, herkese öz güven aşılıyor. Şimdi bir oyuncu bazen birden fazladır. Skriniar geldiğinden beri Fenerbahçe defansı oturdu. Yanında kim olursa o da iyi oynuyor."
"Bu oyuncu Galatasaray uçağındaydı neredeyse. Skriniar'ı indirdiler, Cuesta'yı bindirdiler. Al sana oyuncu farkı. Bak bir oyuncu ne kadar fark yaratabiliyor. Defansif disiplini, duruşu..."
"Szymanski işin mücadele kısmında inanılmaz. Fred de Szymanski'lye birlikte başka bir role büründü. Bu takım nasıl ivme kazanmasın? Nasıl Mourinho'yu övmeyelim? Fark yaratan Mourinho bu. Matematik olarak puan farkı 4 ama mental olarak puan farkı artı 1 Fenerbahçe. Psikolojisi, öz güveni, momentumu."