Nihat Kahveci'den Serdal Adalı'ya flaş çağrı: Bunu buradan yolla

Cengiz Ünder'i öven Kahveci, "Geldiğinden beri beklenilenin üstünde oynuyor. Gol ve asist katkısı sürpriz ama hoca en etkili oyuncusunu çıkartıyor. Beşiktaş bu kadar puan kaybetmişken kendi sahasında beraberliğe oynamaz. Bu oyunla ilk 3-4 zor gözüküyor." sözlerini sarf etti.