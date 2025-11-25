Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci'den Serdal Adalı'ya flaş çağrı: Bunu buradan yolla

Nihat Kahveci'den Serdal Adalı'ya flaş çağrı: Bunu buradan yolla

09:5825/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Nihat Kahveci mücadeleyi değerlendirirken başkan Serdal Adalı'ya seslendi.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, 1-1 sona eren Beşiktaş-Samsunspor maçını Kontraspor YouTube'da değerlendirdi.

Samsunspor'un maça çok rahat başladığını belirten Nihat Kahveci, "İlk yarıda Samsunspor 3 net pozisyona girdi. Ersin olmasa 2-0 başlıyorsun. Stat yıkılırdı. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Samsunspor evinde bu kadar rahat oynamamıştır." dedi.

Sergen Yalçın'ı eleştiren Nihat Kahveci, "Sergen hoca niye geldi? Beşiktaş'ın teknik direktörü şampiyon olduğu sene 'bana sabredin, bana 2-3 dönem verin' diye gelmedi. Hoca hep mazeret üretiyor. Bu kadroyu biz kurmadık diyor." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'i öven Kahveci, "Geldiğinden beri beklenilenin üstünde oynuyor. Gol ve asist katkısı sürpriz ama hoca en etkili oyuncusunu çıkartıyor. Beşiktaş bu kadar puan kaybetmişken kendi sahasında beraberliğe oynamaz. Bu oyunla ilk 3-4 zor gözüküyor." sözlerini sarf etti.

Rafa Silva krizine de değinen Nihat Kahveci, "Rafa Silva bunalımdaysan git artık ya! Başkana sesleniyorum buradan yolla abi. Eğer sakat değil çıkmıyorsan sahaya Beşiktaş'ın yakasından kopun ya! Amraham ve Cerny bugün sahada yoktu. Salih Uçan ilk yarı yoktu." şeklinde konuştu.

#Beşiktaş
#Nihat Kahveci
#Rafa Silva
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet personel alımı yapıyor: Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 aday din görevlisi alımları ne zaman, başvuru şartları neler?