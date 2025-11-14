2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu yarı final maçında Nijerya, Gabon karşısında adeta uzatmalarda şov yaptı. Mücadeleyi 4-1 kazanarak finale adını yazdıran Nijerya'da, gollerin büyük bir kısmı uzatma bölümünde geldi. Nijerya - Gabon maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu yarı final maçında Nijerya, Gabon'u 4-1 mağlup etti.
Yeşil-beyazlı ekibin golleri 78. dakikada Akor Adams, 97. dakikada Ndidi'nin asistiyle Chidera Ejuke ile 102 ve 110. dakikalarda Victor Osimhen'den geldi.
Victor Osimhen, mücadele 117 dakika; Wilfred Ndidi ise 120 dakika sahada kaldı. Gabon'da Mario Lemina, 120 dakika oynadı.
Gabon'un tek golünü ise 89. dakikada Mario Lemina kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya, finale yükselmeyi başardı.
NİJERYA - GABON MAÇ ÖZETİ
Nijerya - Gabon maç özetini izlemek için TIKLAYIN.