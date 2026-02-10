Noa Lang kararını Galatasaray yönetimine bildirdi

Galatasaray'ın Napoli'den satın ama opsiyonuyla kiraladığı Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı kulüpte kalıcı olma isteğini net biçimde ortaya koydu.
Napoli’de beklentilerin altında kalan ve istikrarsız bir dönem geçiren Noa Lang, Galatasaray’da ise temiz bir sayfa açtı.
Teknik direktör Okan Buruk’la kısa sürede güçlü bir iletişim kuran 26 yaşındaki oyuncu, kendisine duyulan güvene sahadaki enerjisi ve üretkenliğiyle karşılık verdi.
İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiren 26 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor.
Sabah'ın aktardığı habere göre; Hollandalı kanat oyuncusu, sezon sonunda bonservisinin alınmasını istedi. İki çocuğunun eşi de İstanbul'da kalıcı olarak oturacakları ev için araştırma yapmaya başladı.
Satın alma opsiyonu 30 milyon euro olan Noa Lang'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödendi.