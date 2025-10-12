Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Norveç, İsrail’i darmadağın etti: Erling Haaland futbol tarihine geçti!

Norveç, İsrail’i darmadağın etti: Erling Haaland futbol tarihine geçti!

08:1112/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail'i konuk etti. Erling Haaland'ın futbol tarihine geçtiği karşılaşmayı Norveç 5-0'lık skorla kazandı. Maç boyunca binlerce taraftar Filistin'e destek verdi. İşte detaylar.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail'i 5-0 yenen Norveç, 6'da 6 yaparak büyük avantaj yakaladı.


Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve 6. dakikada penaltı kazanan Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland ile atışı kaçırsa da gol için fazla beklemedi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Anan Khalaili'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.


Haaland ile 27. dakikada ikinci golü bulan Norveç, bir dakika sonra Idan Nachjmias ile yarım saat olmadan farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.


İlk yarıda attığı bir golün ardından Haaland, 63 ve 72. dakikalarda da attığı gollerle maçta "hat trick" yaptı ve Norveç, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.


Erling Haaland, 46 maçla milli takımlar tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu. Rekor 71 maç ile İngiliz yıldız Harry Kane'de bulunuyordu.


MAÇ BOYUNCA FİLİSTİN'E DESTEK


Norveç Futbol Federasyonunun ağustos ayında maçı tüm gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıklamasıyla başlayan süreç, karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolseverin Filistin'e destek vermesiyle devam etti.

Norveçli taraftarlar, federasyonun izin vermesiyle stada Norveç ve Filistin bayraklarıyla gelerek desteklerini sürdürdü.


4 BİN KIRMIZI KART


Norveç-İsrail maçını izleyen taraftarlar, hazırladıkları organizasyonla İsrail'e "kırmızı kart" gösterdi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesini isteyen futbolseverler, "Futbola kan bulaşmaması" için imza kampanyalarıyla UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunmuştu.


31 YIL SONRA ÜST DÜZEY GÜVENLİK


Norveç-İsrail karşılaşması, 1994 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana en üst düzeyli spor etkinliği oldu.




Başkent Oslo'da güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken, Ullevaal Stadı'nın üzerindeki hava sahası "uçuşa yasak bölge" ilan edildi.


Güvenlik önlemleri nedeniyle 27 bin kişilik Ullevaal Stadı'nın kapasitesi 3 bin kişi azaltılarak 24 bine düşürüldü.

#Erling Haaland
#Norveç
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi