UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak. Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

1 /13 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.



2 /13 NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.



3 /13 Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.



4 /13 FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.





5 /13 Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.



6 /13 TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.





7 /13 Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.



8 /13 AVRUPA'DA 300. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak.





9 /13 Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 299 müsabakada 117'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 299 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 422 gol gördü.



10 /13 AVRUPA LİGİ'NDE 103 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 103 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 103 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 106 gol gördü.





11 /13 158. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ise 157 karşılaşmada boy gösterdi.







12 /13 Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 49 maçı kaybetti, 41 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 218 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 197 gol gördü.