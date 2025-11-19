Ocak'ta Fenerbahçe'nin kapısını çalıyorlar! Eleştirilerin odağındaki o yıldız için eski kulübünden flaş hamle!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yönelik planlamalar sürerken, takımdaki bazı isimlerin geleceği netleşmeye başladı. Son dönemde gösterdiği etkisiz performans nedeniyle taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Faslı golcü Youssef En-Nesyri için eski kulübü Sevilla harekete geçti.
Ara transfer planlamalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
SEVİLLA DEVREYE GİRDİ
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En-Nesyri için eski kulübü Sevilla'nın devreye girdiği öğrenildi.
DEVRE ARASINDA TEMASLAR BAŞLAYACAK
28 yaşındaki Faslı golcünün durumunu yakından takip eden İspanyol ekibinin devre arasında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı da gelen bilgiler arasında.
Gelen haberlere göre oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 7 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.