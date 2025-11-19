Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ocak'ta Fenerbahçe'nin kapısını çalıyorlar! Eleştirilerin odağındaki o yıldız için eski kulübünden flaş hamle!

Ocak'ta Fenerbahçe'nin kapısını çalıyorlar! Eleştirilerin odağındaki o yıldız için eski kulübünden flaş hamle!

10:2119/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yönelik planlamalar sürerken, takımdaki bazı isimlerin geleceği netleşmeye başladı. Son dönemde gösterdiği etkisiz performans nedeniyle taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Faslı golcü Youssef En-Nesyri için eski kulübü Sevilla harekete geçti.

Ara transfer planlamalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.


SEVİLLA DEVREYE GİRDİ

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En-Nesyri için eski kulübü Sevilla'nın devreye girdiği öğrenildi.


DEVRE ARASINDA TEMASLAR BAŞLAYACAK

28 yaşındaki Faslı golcünün durumunu yakından takip eden İspanyol ekibinin devre arasında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı da gelen bilgiler arasında.


Gelen haberlere göre oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 7 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.


#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Sevilla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYIN ENFLASYON ORANLARI 2025: Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira zammı, emekli maaşı...