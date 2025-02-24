Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Oğuz Aydın'ın golü neden iptal oldu, faul var mı?

Oğuz Aydın'ın golü neden iptal oldu, faul var mı?

20:2224/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin 13. dakikasında Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin golünün kaydetti. Hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Peki, Oğuz Aydın'ın golü neden iptal oldu, faul var mı? İşte sorunun cevabı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın ilk devresi tamamlandı.


Oğuz Aydın'ın golü neden iptal oldu, faul var mı?


Karşılaşmanın 13. dakikasında Fenerbahçe Oğuz Aydın ile golü buldu ancak öncesinde hakem Vincic, Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığını tespit etti.


Mark Clattenburg pozisyon için: "Szymanski topa dokunmadı ve kaleciye bariz bir faul… Gol doğru bir şekilde iptal edildi.'' ifadesini kullandı.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#derbi
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? 2025 MEB takvimi