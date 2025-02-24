Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin 13. dakikasında Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin golünün kaydetti. Hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Peki, Oğuz Aydın'ın golü neden iptal oldu, faul var mı? İşte sorunun cevabı.

1 /3 Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın ilk devresi tamamlandı.

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Oğuz Aydın'ın golü neden iptal oldu, faul var mı?

Karşılaşmanın 13. dakikasında Fenerbahçe Oğuz Aydın ile golü buldu ancak öncesinde hakem Vincic, Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığını tespit etti.

