Okan Buruk canlı yayında iki ayrılığı açıkladı: 'Onların yerine oyuncu gelecek'

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk katıldığı televizyon kanalında soruları yanıtladı. Buruk, iki yıldızın takımdan ayrılacağını ve yerlerine yeni futbolcunun geleceğini açıkladı. İşte Okan Buruk röportajından öne çıkanlar...
'Zor gözüküyordu sezon ama kolay gitti'
"Herkes en başarılı teknik direktör demese de nisan, mayıs ayında iş oraya geliyor. Ocak, şubat ayında farklı oluyor. Zor gözüküyordu sezon ama kolay gitti. Çok yakın gidiyordu. 6 puan öndeyken bile insanlar, "Galatasaray kazanamayacak" düşüncesindeydi. Ama biz öyle değildik. Bence orada Avrupa'nın da etkisi vardı. Bence kupa maçının (Fenerbahçe) etkisi çok oldu. İki Fenerbahçe galibiyeti camiayı ve futbolcuları psikolojik olarak yukarıya çekti."
'Puan kaybedeceği belliydi'
"Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceği belliydi. Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiler ve bir anda şampiyonluğa ulaştık. Fenerbahçe'yi iki maçta da domine bir şekilde yendik. Bu hem öz güveni arttırıyor hem de rakibi düşürüyor."
'Rafa Silva'ya 30-35 milyon euro verdi'
"Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Daha maliyetleri düşürüp böyle özel bir oyuncu alabilirsin. Gelir-gider, ondan ne bekliyorsun, Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray taraftarı da inanılmaz bir şekilde hazır Osimhen için kulübe destek vermeye. Manevi olarak hazırlar ama maddi olarak da hazırlar. İnanılmaz bir destek var."
'Onların yerine oyuncu gelecek'
"Muslera ve Mertens ayrılıyor. Onların yerine oyuncu gelecek. Diğer bölgelerde oyuncularımız var. Belki satış olabilir. Yönetimin vereceği karar var. O vizyonu ortaya koymak gerekiyor."
'Berke'nin performansını çok beğendim'
"Berke'yi çok beğeniyorum. Kaleci hocalarının görüşü de önemli. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Ona karar vermemiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim."
'Başarısızlığı kabul etmek gerekiyor'
"Avrupa'da başarısız oldum ben bu sene. Orada yapı mı var diyeyim? Başarısızlığı kabul etmek gerekiyor."
'Onun da sözünü şimdiden verelim'
"Tekrar söylüyorum, bu şampiyonluğun keyfine varalım. Her zaman takıma sahip çıkıyorlar, destek oluyorlar. Güzel bir yaz geçirelim. Transferde de bize güvensinler. Sakin olsunlar. Çok çaba sarf ediliyor, başkanımız çok istekli. Galatasaray için en iyi kadroyu kuracağız. Onlar için her şeyi yapacağız. Hayırlı olsun 5. yıldız ve şampiyonluk. İnşallah önümüzdeki sezon Avrupa'da daha başarılı olacağız. Onun da sözünü şimdiden verelim."