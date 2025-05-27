Okan Buruk canlı yayında iki ayrılığı açıkladı: 'Onların yerine oyuncu gelecek'

'Onun da sözünü şimdiden verelim'

"Tekrar söylüyorum, bu şampiyonluğun keyfine varalım. Her zaman takıma sahip çıkıyorlar, destek oluyorlar. Güzel bir yaz geçirelim. Transferde de bize güvensinler. Sakin olsunlar. Çok çaba sarf ediliyor, başkanımız çok istekli. Galatasaray için en iyi kadroyu kuracağız. Onlar için her şeyi yapacağız. Hayırlı olsun 5. yıldız ve şampiyonluk. İnşallah önümüzdeki sezon Avrupa'da daha başarılı olacağız. Onun da sözünü şimdiden verelim."



