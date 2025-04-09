Okan Buruk Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirdi: 'O maçtan çekiniyorum'

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un son 8 hafta kala, çekindiği maç ortaya çıktı.
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezonu da şampiyon olarak bitirmenin planlarını yapıyor.
Üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Okan Buruk, 25. şampiyonlukla 5. yıldızı almayı hedefliyor.
Ligin bitimine 8 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Galatasaray, ligin en çok şampiyon olan takımı konumunda yer alıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde teknik ekibiyle bir toplantı yapıp ligdeki kalan 8 maçı değerlendirdiği öğrenildi.
Okan Buruk'un bu karşılaşmalar arasında bir maçtan çekindiği de öğrenildi.
Sporx'in Takvim'den derlediği habere göre; Buruk, Kadıköy'de alınan derbi galibiyeti sonrası takımın motivasyonun yükseldiğini dile getirdi.
Ayrıca Okan Buruk'un toplantıda şu cümleleri kullandığı iddia edildi:
"Kalan 8 maçın en az 7'sini kazanırız."
"8'de 8 yapabiliriz ama Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağımız maçtan biraz çekiniyorum ama o maçtan da en kötü beraberlikle ayrılırız diye düşünüyorum."
"Kalan maçlarda en az 22 puan alıp şampiyon olacağımızı düşünüyorum."
Deneyimli teknik adamın yardımcılarıyla yaptığı toplantıda konuştuklarını futbolcularına da deklare ettiği ve oyuncularının da şampiyonluk havasına girmesini istediği de haberde ifade edildi.