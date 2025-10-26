Okan Buruk Göztepe maçında rekor peşinde: Fatih Terim'i geride bırakacak

Galatasaray, Süper Lig 10. haftasında Göztepe'yi mağlup etmesi halinde teknik direktör Okan Buruk yeni bir rekoru kıracak ve efsane Fatih Terim'i geride bırakacak.
Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Son üç sezondur Galatasaray’ı şampiyon yapan Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında ‘dalya’ demeye hazırlanıyor.
100'ÜNCÜ GALİBİYET PEŞİNDE
Süper Lig'de bugün Göztepe’yi yenerse, teknik direktör Okan Buruk Galatasaray’ın başındaki 120. lig maçında 100. galibiyetine ulaşacak.
TERİM'İ GERİDE BIRAKACAK
Göztepe maçını kazanması durumunda 120. maçında 100. galibiyetine ulaşacak olan Okan Buruk, bu başarıya 142 karşılaşmada ulaşan Fatih Terim'i geride bırakmış olacak.