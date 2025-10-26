Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk Göztepe maçında rekor peşinde: Fatih Terim'i geride bırakacak

Okan Buruk Göztepe maçında rekor peşinde: Fatih Terim'i geride bırakacak

11:0826/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig 10. haftasında Göztepe'yi mağlup etmesi halinde teknik direktör Okan Buruk yeni bir rekoru kıracak ve efsane Fatih Terim'i geride bırakacak.

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Son üç sezondur Galatasaray’ı şampiyon yapan Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında ‘dalya’ demeye hazırlanıyor.

100'ÜNCÜ GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig'de bugün Göztepe’yi yenerse, teknik direktör Okan Buruk Galatasaray’ın başındaki 120. lig maçında 100. galibiyetine ulaşacak.

TERİM'İ GERİDE BIRAKACAK

Göztepe maçını kazanması durumunda 120. maçında 100. galibiyetine ulaşacak olan Okan Buruk, bu başarıya 142 karşılaşmada ulaşan Fatih Terim'i geride bırakmış olacak.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Göztepe
#Fatih Terim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman, 2026 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?