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Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye taktik tuzak: Rangers maçı kılavuz oldu

Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye taktik tuzak: Rangers maçı kılavuz oldu

10:552/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşamki Fenerbahçe derbisi için turun şifresini çözdü. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 3-1 yenildiği maçı detaylıca analiz ederek rakibin zayıf yönlerini belirledi. İskoç ekibinin uyguladığı taktiği örnek alan Buruk ve ekibi, kupada tur için bu stratejiyi sahaya yansıtacak. İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, teknik heyet zorlu müsabakaya titizlikle hazırlandı.


Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta sonu ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbiden dersler çıkan sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, daha dirençli bir takımla Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.


Buruk, Mario Lemina'yı bu maça özel hazırlarken, Kaan Ayhan da savunma yönü güçlü olduğu için Przemyslaw Frankowski'nin yerine sağ bek pozisyonunda görev alacak.


Sarı kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe'yi devirmek için sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a evinde 3-1 yenildiği maçı baz alacak.


İskoç ekibinin taktiği ile kupada tur arayacak olan Okan Buruk ve yardımcıları Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasını defalarca izleyerek rakiplerinin zaaflarını tespit etti.


Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in savunma arkasına sürpriz koşularına güvenen sarı kırmızılılar orta sahayı kalabalık tutacak.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası

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