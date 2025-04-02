Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye taktik tuzak: Rangers maçı kılavuz oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşamki Fenerbahçe derbisi için turun şifresini çözdü. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 3-1 yenildiği maçı detaylıca analiz ederek rakibin zayıf yönlerini belirledi. İskoç ekibinin uyguladığı taktiği örnek alan Buruk ve ekibi, kupada tur için bu stratejiyi sahaya yansıtacak. İşte detaylar.

1 /6 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, teknik heyet zorlu müsabakaya titizlikle hazırlandı.



2 /6 Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta sonu ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbiden dersler çıkan sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, daha dirençli bir takımla Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.



3 /6 Buruk, Mario Lemina'yı bu maça özel hazırlarken, Kaan Ayhan da savunma yönü güçlü olduğu için Przemyslaw Frankowski'nin yerine sağ bek pozisyonunda görev alacak.



4 /6 Sarı kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe'yi devirmek için sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a evinde 3-1 yenildiği maçı baz alacak.



5 /6 İskoç ekibinin taktiği ile kupada tur arayacak olan Okan Buruk ve yardımcıları Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasını defalarca izleyerek rakiplerinin zaaflarını tespit etti.

