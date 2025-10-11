Yeni Şafak
Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Alex'in öğrencisini istiyor

16:2011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transferde sürpriz bir ismi talep etti. Buruk'un istediği genç oyuncunun Alex de Souza'nın eski öğrencisi olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Lider Galatasaray, transfer çalışmaları için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un; Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı rahatlıkla tamamlayacak bir ismi istediği kaydedildi. Wilfried Singo'yu daha çok sağ bekte düşünen Buruk'un stoper takviyesi talep edeceği aktarıldı.

Okan Buruk'un isteklerine uygun bir oyuncu arayan Galatasaray'da PSG'nin yıldızı Lucas Beraldo öne çıkan isimlerden biri.

PSG ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Brezilyalı stoper için satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşmesinin teklif edileceği kaydedildi.

Ocak ayındaki transfer döneminde Fransız kulübüyle masaya oturacak sarı- kırmızılıların yoğun bir görüşme trafiği yürütmesi bekleniyor.

Bu sezon PSG'de sadece 5 lig maçına çıkan Beraldo'nun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Alex de Souza'nın öğrencisi


Brezilyalı stoper Lucas Beraldo, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın Sao Paulo'dan öğrencisi. Beraldo, Sao Paulo'da Alex'in teknik direktörlük yaptığı dönemde 13 maça çıkarken 2 gol attı ve bin 169 dakika süre aldı.

PSG formasını Ocak 2024'ten bu yana giyen Lucas Beraldo, birçok önemli şampiyonluğa imza attı. PSG ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kaldıran Beraldo 2 Fransa Ligue 1, 2 kez Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası kazandı.

