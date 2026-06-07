Okan Buruk'un gözdesini Jose Mourinho alıyor! Galatasaray'a kötü haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği yıldız oyuncuya Real Madrid'in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho'nun da talip olduğu ifade edildi.
Sezonu zirvede noktalayarak üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvadı.
Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Bu doğrultuda birçok yıldız isimle temas halinde olan Aslan'ın gündemindeki isimlerden birisi de Bernardo Silva olmuştu.
Sarı-kırmızılı kurmayların Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldızla temasa geçtiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.
Deneyimli oyuncuyla ilgili son iddia İspanya'dan geldi. Fotomaç'ın AS'tan aktardığı habere göre; yeniden başkan seçilen Florentino Perez'in takımın başına getireceği Jose Mourinho, Bernardo Silva'nın transferini istedi.
Haberde 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Barcelona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği belirtildi. Silva'nın henüz kararını vermediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.
Bernardo Silva, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 53 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon euro olarak gösteriliyor.