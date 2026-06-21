Okan Buruk'un transferdeki en büyük hedefi ortaya çıktı: Osimhen'e 15 gol attırır

Küçük, görüşmenin ardından genç oyuncunun kararının belirleyici olacağını ifade etti. Ali Naci Küçük, "Can Uzun, Okan Buruk'la yapacağı görüşme sonrası ikna olursa Frankfurt ile masaya oturulacak. Can Uzun için ayrılan bütçe 40-45 milyon euro" dedi.