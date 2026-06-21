Okan Buruk'un transferdeki en büyük hedefi ortaya çıktı: Osimhen'e 15 gol attırır

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Okan Buruk, genç yıldız için bizzat devreye girdi. Sarı-kırmızılıların transfer için ayırdığı dev bütçe ise dikkat çekti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Can Uzun ismi gündemdeki yerini koruyor.
Gazeteci Ali Naci Küçük, YouTube'daki 343 Digital kanalında yaptığı açıklamada, teknik direktör Okan Buruk'un genç futbolcunun transferi için bizzat devreye girdiğini söyledi.
Küçük'ün aktardığı bilgiye göre, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Okan Buruk, Can Uzun ile Facetime üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirecek.
Küçük, görüşmenin ardından genç oyuncunun kararının belirleyici olacağını ifade etti. Ali Naci Küçük, "Can Uzun, Okan Buruk'la yapacağı görüşme sonrası ikna olursa Frankfurt ile masaya oturulacak. Can Uzun için ayrılan bütçe 40-45 milyon euro" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, genç yıldızdan beklentisinin oldukça yüksek olduğunu belirten Ali Naci Küçük, şu ifadeleri kullandı:
"Okan Buruk, Can Uzun için 'Osimhen'e en az 10-15 gol attırır' demiş. Osimhen ve Singo konusundaki dominant isteğini Can Uzun transferinde de kullanacak."