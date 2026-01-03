Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'le yollarını ayırdı. 22 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresi de resmen açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erokspor kulübüne transfer olmuştur." denildi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu Stuttgart, Magdeburg, Hatayspor ve Başakşehir formaları giymişti.