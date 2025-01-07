Osimhen "Benden daha iyi olacak" diyerek Galatasaray'a transfer yaptı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, forvet bölgesinde oynayan bir akrabasına kefil oldu. Nijeryalı oyuncunun önerdiği ismin Florya'dan idmanlara başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir transfer önerisinde bulundu.
Nijeryalı yıldız, kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan yeğenine kefil oldu.
Skorer'in haberine göre Osimhen, yeğeni için yöneticilere, “Çok yetenekli sakın kaçırmayın. Benden daha iyi olmasını bekliyorum" dedi.
Bunun üzerine Victor Osimhen’in yeğeni, U17 takımıyla Florya’da antrenmana çıkmaya başladı.