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Osimhen için flaş açıklama: Bizi güldüren haber

Osimhen için flaş açıklama: Bizi güldüren haber

Selman Ağrıkan
09:382/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, transfer kararını henüz vermedi. Nijeryalı yıldızın adının anıldığı kulüpten de transfer iddialarına yalanlama geldi.

Yaz transfer döneminin en çok merak edilen konusu Victor Osimhen'in durumu.

Al Hilal'den astronomik teklif alan, Galatasaray'ın da transferi için büyük uğraş verdiği 26 yaşındaki yıldızın adı Avrupa'dan başka takımlarla da anılıyor.

Osimhen'i isteyen kulüplerden bir tanesinin de Juventus olduğu iddia edilmişti. İtalyan devinden Nijeryalı futbolcuyla ilgili net bir yalanlama geldi.

Juventus Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Osimhen'in Juventus'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Haber sayfalarını doldurmanız gerekiyor. Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Biz gerçeklerle ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.

Bilindiği üzere bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'in sözleşmesinde 75 milyon eurolık serbest kalma maddesi bulunuyor.

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