Osimhen için flaş açıklama: Bizi güldüren haber

Juventus Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Osimhen'in Juventus'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Haber sayfalarını doldurmanız gerekiyor. Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Biz gerçeklerle ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.