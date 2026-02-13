Yeni Şafak
Osimhen kafayı takmış durumda: Rahatsızlığının sebebi belli oldu

09:5713/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Galatasaray'da Victor Osimhen'in Çaykur Rizespor maçındaki vücut dili nedeniyle mutsuz olduğu iddia edilmişti. Nijeryalı golcünün rahatsızlığının sebebi ortaya çıktı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Süper Lig’de Çaykur Rizespor maçındaki vücut dili sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle maç içerisindeki tepkileri bazı çevrelerce “takımdan memnun değil” şeklinde yorumlandı. Ancak sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar bu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Gazeteci Nevzat Dindar'ın aktardığı bilgilere göre Osimhen’in temel rahatsızlığı, hücum hattında beklediği servisleri yeterince alamaması. Nijeryalı forvetin her karşılaşmada skor üretme hedefiyle sahaya çıktığı, ancak son haftalarda istediği pas akışının sağlanamamasının moralini etkilediği kaydedildi. Özellikle Süper Lig temposunda ceza sahası içindeki pozisyon sayısının azalması, oyuncunun performansına da doğrudan yansıyor.

Kulüp kaynakları, Osimhen’in hırslı yapısının yanlış yorumlandığını aktardı. "Her maçta gol atmak isteyen bir forvetten söz ediyoruz. Bazen top alamadığında bunu saha içinde gösteriyor ancak bu durum takım içi huzursuzluk anlamına gelmiyor” değerlendirmesi yapıldı. Teknik heyetin de oyuncunun rekabetçi karakterinden memnun olduğu ifade edildi.

Son günlerde gündeme gelen “ödemelerde aksama” iddiaları ise kulüp tarafından kesin bir dille reddedildi. Osimhen’in mali konularda herhangi bir problem yaşamadığı belirtilirken, tartışmaların saha içi dinamiklerle sınırlı olduğu kaydedildi.

