Osimhen'den flaş Fenerbahçe talebi! Tüm planlar değişti

09:2520/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, milli takımda sakatlanmıştı. Yıldız ismin Fenerbahçe derbisi ile ilgili çıkışı, sarı-kırmızılılarda planların değişmesine neden oldu.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen yıldız golcünün adalesinde ikinci dereceden zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Bu sakatlıklarda tedavi süresinin 3-4 hafta olduğu belirtilirken, Osimhen dev derbide sahada olmak istiyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Osimhen sürpriz bir çıkış yaptı ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini belirtti.

Nijeryalı golcünün, "Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Galatasaray'a katkı vermek için buradayım. Sezonun, şampiyonluğun en önemli maçında sahada olmam gerekli." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Osimhen'in dönüş hedefi olarak normal şartlarda 9 Aralık'taki Monaco maçı belirlenirken, oyuncunun istekli tavrı 'Acaba" dedirtti ve Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygulanmaya başlandı.

Osimhen'in Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki US Gillouise maçlarında kesin olarak forma giyemeyeceği belirtildi.

