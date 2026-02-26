Osimhen'den Juventus maçı sonrası takım arkadaşlarına sitem: Hayal kırıklığına uğradım

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Juventus'la oynanan maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, takım arkadaşlarının performansını eleştirdi.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı sonrası Kate Scott'ın sunduğu ve Thierry Henry, Jamie Carragher ve Micah Richards'ın yorumculuk yaptığı programa bağlandı.
Nijeryalı yıldız, maç öncesi takım arkadaşlarını uyardığını ve performansları hakkında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
Fotomaç'ın aktardığı habere göre Osimhen, programda şu ifadeleri kullandı:
Kate Scott: Maçta turun elinizden kaçtığını hissettiğiniz an olmuştur elbette. Son 16'ya kalmak sana nasıl bir rahatlık getirdi?
Osimhen: Tur atlamak rahatlattı ama dürüst olmak gerekirse bütün takımın performansı beni hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'a hakkını vermek lazım. Tur atladık ama eğer üst seviyede büyük takımlarla oynayacaksak geliştirmemiz gereken çok şey var. Bugünkü performansımız hiç iyi değildi, Juventus kazanmayı hak etti ama takımım tur atladığı çin mutluyum.
Thierry Henry: Mentalitenden konuşmak istiyorum. Bunu Afrika Uluslar Kupası'nda da gördüm, bugün de gördüm. Hep daha fazlasını istiyorsun. Bu değişim sende ne zaman oldu? Sadece gol atmak değil, daha fazlasını istiyorsun.
Osimhen: Sahaya çıkmadan önce takım arkadaşlarımı ateşlemeye çalıştım. Burada daha önce oynadım, kazanmanın ne kadar zor bir atmosfer olduğunu biliyorum. Onları motive etmeye çalıştım. Tek başıma kazanamam. Futbol bu, normaldir. Sanırım bazılarının Juventus taraftarlarından gözü korktu. Juventus'u tanıyorum. Oynamalarına izin verirseniz size üstünlük kurarlar. Ben takıma konuştuğumda bazıları dinlemedi ama ben konuşmaya devam ettim.