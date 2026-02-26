Osimhen'den Juventus maçı sonrası takım arkadaşlarına sitem: Hayal kırıklığına uğradım

Thierry Henry: Mentalitenden konuşmak istiyorum. Bunu Afrika Uluslar Kupası'nda da gördüm, bugün de gördüm. Hep daha fazlasını istiyorsun. Bu değişim sende ne zaman oldu? Sadece gol atmak değil, daha fazlasını istiyorsun.





Osimhen: Sahaya çıkmadan önce takım arkadaşlarımı ateşlemeye çalıştım. Burada daha önce oynadım, kazanmanın ne kadar zor bir atmosfer olduğunu biliyorum. Onları motive etmeye çalıştım. Tek başıma kazanamam. Futbol bu, normaldir. Sanırım bazılarının Juventus taraftarlarından gözü korktu. Juventus'u tanıyorum. Oynamalarına izin verirseniz size üstünlük kurarlar. Ben takıma konuştuğumda bazıları dinlemedi ama ben konuşmaya devam ettim.