Paraguay maçı öncesi flaş iddia! Montella forvete o ismi koymuş

2026 Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlı ekibin ilk 11'iyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

1 /4 A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçı öncesi gerçekleştirdiği idmanla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

2 /4 343 Digital yorumcusu Haluk Yürekli, ay-yıldızlı ekibin muhtemel 11'ini sayarken şu ifadeleri kullandı:

3 /4 "Son 11'den farklı olarak sağ bekte Zeki'nin yerine Mert, orta saha kurgusunu Hakan, İsmail, Arda yapmış. Sağda Yunus, solda Kenan önde Kerem oynuyor."

