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Paraguay maçı öncesi flaş iddia! Montella forvete o ismi koymuş

Paraguay maçı öncesi flaş iddia! Montella forvete o ismi koymuş

13:5217/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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2026 Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlı ekibin ilk 11'iyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçı öncesi gerçekleştirdiği idmanla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

343 Digital yorumcusu Haluk Yürekli, ay-yıldızlı ekibin muhtemel 11'ini sayarken şu ifadeleri kullandı:

"Son 11'den farklı olarak sağ bekte Zeki'nin yerine Mert, orta saha kurgusunu Hakan, İsmail, Arda yapmış. Sağda Yunus, solda Kenan önde Kerem oynuyor."


Bu açıklamarın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Paraguay maçında ileri uçta kiminle çıkacağı merak konusu oldu.

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