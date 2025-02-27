Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararlarını açıkladı. Kurula tedbirli olarak sevk edilen Jose Mourinho ile Okan Buruk'un cezası belli oldu.

1 /6 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı kararlarıaçıkladı.

2 /6 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalardan ötürü 36 ve 41. maddeden (hakaret) tedbirli olarak kurula sevk edilmişti.

3 /6 JOSE MOURİNHO KAÇ MAÇ CEZA ALDI? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), teknik direktör Jose Mourinho'ya dört maç ceza verdi. Portekizli çalıştırıcı, Gaziantep FK maçında bir cezasını çekti. Mourinho ligde oynanacak Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında kulübede yer alamayacak.



4 /6 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrası basın toplantısındaki sözleri nedeniyle PFDK'lık oldu ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' maddesinden kurula sevk edilmişti.

5 /6 OKAN BURUK CEZA ALDI MI? PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak'a 1 maç ceza verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

