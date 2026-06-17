Portekiz - Demokratik Kongo CANLI TRT 1 İZLE || Portekiz - Kongo Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Dünya Kupası frekans bilgileri

2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ve D. Kongo Cumhuriyeti bu akşam saat 20.00’de karşı karşıya geliyor. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan K Grubu mücadeleleriyle devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, dev mücadelenin saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
K Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak olan Portekiz, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamayı hedefliyor. Roberto Martinez yönetimindeki Avrupa temsilcisi, güçlü kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında gösterilirken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise sürpriz peşinde olacak.
2026 Dünya Kupası'nda ilk maçından üç puanla ayrılarak grup liderliği yolunda avantaj elde etmek isteyen Portekiz, taraftarlarının da desteğiyle sahaya çıkacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.
Dünya Kupası'nın en merak edilen karşılaşmalarından biri olan Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Gözler, özellikle Cristiano Ronaldo'nun performansında olacak.
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki mücadele, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ CANLI İZLE
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.