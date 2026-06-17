Portekiz - Demokratik Kongo CANLI TRT 1 İZLE || Portekiz - Kongo Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Dünya Kupası frekans bilgileri

2026 Dünya Kupası'nda ilk maçından üç puanla ayrılarak grup liderliği yolunda avantaj elde etmek isteyen Portekiz, taraftarlarının da desteğiyle sahaya çıkacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.