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Portekiz ile Demokratik Kongo puanları paylaştı: 1-1 (ÖZET)

Portekiz ile Demokratik Kongo puanları paylaştı: 1-1 (ÖZET)

22:4117/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
IHA
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Portekiz Demokratik Kongo maç özeti ve golleri, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu’nun açılış karşılaşmasının ardından futbolseverler tarafından araştırılıyor. Houston Stadyumu’nda oynanan mücadelede Joao Neves’in golüyle öne geçen Portekiz, Yoane Wissa’nın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçeli Nelson Semedo’nun ikinci yarıda forma giydiği maçın golleri, önemli anları ve K Grubu’ndaki sonraki karşılaşmalar haberimizde.

Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu’nun açılış maçında 1-1 berabere kaldı. Portekiz’in erken golüne Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk yarının uzatma dakikalarında yanıt verdi.


Portekiz Demokratik Kongo maç özeti


Portekiz Demokratik Kongo maç özeti, K Grubu’nun ilk karşılaşmasında iki takımın da birer gol bulduğu mücadeleye sahne oldu. Houston Stadyumu’nda oynanan ve Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim’in yönettiği karşılaşma 1-1 sona erdi.


Mücadeleye etkili başlayan Portekiz, 6. dakikada Joao Neves’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk yarının uzatma bölümünde Yoane Wissa ile eşitliği sağladı.


PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ


Goller ilk yarıda geldi


Karşılaşmanın öne çıkan anları şöyle:


  • 6. dakika: Joao Neves, Portekiz’i 1-0 öne geçirdi.
  • 45+5. dakika: Yoane Wissa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına beraberlik golünü attı.
  • Maç sonucu: Portekiz 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti.


İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonları üretmesine rağmen skor değişmedi. Böylece K Grubu’nun açılış karşılaşması beraberlikle tamamlandı.

Nelson Semedo ikinci yarıda oyuna girdi


Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Semedo, 72. dakikada Nuno Mendes’in yerine oyuna dahil oldu.


K Grubu’nda sıradaki maçlar


K Grubu’nun ikinci haftasında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya gelecek. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Kolombiya ile mücadele edecek.

Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda


Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti.


Maçta 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, 5'i ceza alanında 25 kez topla buluşurken çektiği 3 şutta da kaleyi bulamadı.

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