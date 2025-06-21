Portekiz Orkun Kökçü'yü konuşuyor: Hocasıyla birbirine girdi, maç sonu bakın kimin yanına gitti

Benfica forması giyen Orkun Kökçü'nün teknik direktörü Bruno Lage'yle yaşadığı sert tartışma gündem oldu. Portekiz basını, mili futbolcunun karşılaşmanın ardından yaptığı hareketle ilgili ilginç bir yorumda bulundu.
Portekiz ekibi Benfica, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Yeni Zelanda takımı Auckland City'i 6-0 mağlup etti.
ABD'nin Orlando şehrindeki Inter&Co Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Benfica'ya farklı galibiyeti getiren golleri, 45+8 ve 90+8. dakikada penaltılardan Angel Di Maria, 53. dakikada Vangelis Pavlidis, 63. dakikada Renato Sanches, 76 ve 78. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Orkun Kökçü 61, Kerem Aktürkoğlu da 62 dakika sahada kaldı.
Orkun Kökçü'nün oyundan çıkarılması sonrası gösterdiği tepki ise maça damga vurdu.
Değişiklik tabelasında ismini gördükten sonra çılgına dönen Orkun, teknik direktör Bruno Lage ile sert bir sözlü tartışma yaşadı.
Teknik direktör Lage'nin, Orkun'un yerine oyuna aldığı Renato Sanches'in gol atması sonrası milli futbolcuya laf atması dikkati çekti.
Bruno Lage, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından Orkun Kökçü'nün kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili, "Gördüğüm şey, her zaman profesyonel olmuş bir sporcunun davranışı. Bu tek seferlik bir olay. Hem sahada hem de saha dışında her zaman çok iyi davranış sergiledi. Takıma yardım etme arzusu var. Ben, kim olursa olsun, almam gereken kararları veriyorum. Bunu birden fazla kez kanıtladım. Oyuncunun mevcut durumuna bakıyorum ve kararlarımı sakin bir şekilde veriyorum" açıklamasını yaptı.
Portekiz basını, hocasıyla tartışan Orkun'un maçın son düdüğüyle birlikte kendisi yerine oyuna giren Renato Sanches'in yanına giderek ona bir şeyler söylemesine dikkati çekti. Söz konusu haberde bu görüntü için milli futbolcunun kendisini haklı çıkarmaya çalıştığı yorumu yapıldı.