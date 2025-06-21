Portekiz Orkun Kökçü'yü konuşuyor: Hocasıyla birbirine girdi, maç sonu bakın kimin yanına gitti

Bruno Lage, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından Orkun Kökçü'nün kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili, "Gördüğüm şey, her zaman profesyonel olmuş bir sporcunun davranışı. Bu tek seferlik bir olay. Hem sahada hem de saha dışında her zaman çok iyi davranış sergiledi. Takıma yardım etme arzusu var. Ben, kim olursa olsun, almam gereken kararları veriyorum. Bunu birden fazla kez kanıtladım. Oyuncunun mevcut durumuna bakıyorum ve kararlarımı sakin bir şekilde veriyorum" açıklamasını yaptı.