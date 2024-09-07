|
Spor

Porto’nun Semih Kılıçsoy ısrarı: Beşiktaş kararını verdi

17:09 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:11 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Beşiktaş’ta geçen sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto’dan resmi teklif aldı. Teklifi değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi son kararı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’a bıraktı. Hollandalı teknik adam oyuncunun transferi konusunda son kararını verdi. İşte detaylar.

1/ 8

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, Avrupa birçok kulübün takibinde. 

2/ 8

Genç oyuncuyla ilgili, geçen hafta başında çok önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

3/ 8

Edinilen bilgiye göre, Porto yönetimi, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Semih için siyah beyazlıların kapısını çaldı. 

4/ 8

Portekiz ekibinin temsilcileri, şartlarını sorduğu genç oyuncu için Beşiktaş yöneticilerinden olumsuz yanıt aldı.


5/ 8

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u takımda tutma kararı almasında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst etkili oldu.


6/ 8

Hollandalı teknik direktör, geri çevrilemez bir teklif olmadığı takdirde Semih'in kadroda kalmasını istedi.

7/ 8

19 yaşındaki genç yıldız bu sezon 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol kaydetti. 

8/ 8

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. 

#Porto
#Semih Kılıçsoy
#Beşiktaş
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?