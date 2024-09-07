Porto’nun Semih Kılıçsoy ısrarı: Beşiktaş kararını verdi

Beşiktaş’ta geçen sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto’dan resmi teklif aldı. Teklifi değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi son kararı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’a bıraktı. Hollandalı teknik adam oyuncunun transferi konusunda son kararını verdi. İşte detaylar.
Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, Avrupa birçok kulübün takibinde.
Genç oyuncuyla ilgili, geçen hafta başında çok önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Porto yönetimi, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Semih için siyah beyazlıların kapısını çaldı.
Portekiz ekibinin temsilcileri, şartlarını sorduğu genç oyuncu için Beşiktaş yöneticilerinden olumsuz yanıt aldı.
Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u takımda tutma kararı almasında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst etkili oldu.
Hollandalı teknik direktör, geri çevrilemez bir teklif olmadığı takdirde Semih'in kadroda kalmasını istedi.
19 yaşındaki genç yıldız bu sezon 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.