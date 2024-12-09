Premier Lig’de uzun yıllar unutulmayacak maç: Chelsea 2-0’dan döndü | ÖZET

İngiltere Premier Lig 15. haftasında Tottenham evinde Chelsea’yı konuk etti. Ev sahibi Tottenham ilk 10 dakikada 2-0 öne geçti. Chelsea 2-0 geriye düştüğü maçta 4 gol buldu ve maçtan 4-3 galip ayrıldı. Chelsea bu sonuçla puanını 31’e yükselterek 2. sırada yer aldı. Tottenham ise 20 puanla 11. sırada yer aldı. Tottenham - Chelsea maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 İngiltere Premier League'nin 15. haftasında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi.



2 /7 Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadelede Chelsea 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

3 /7 Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho 61 ile 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palmer ve 73. dakikada Enzo Fernandes kaydetti.



4 /7 Tottenham'ın golleri 5. dakikada Dominic Solanke, 11. dakikada Dejan Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son'dan geldi.



5 /7 Bu sonuçla Chelsea 31 puana yükseldi ve ligde ikinci sırada kendine yer buldu. Tottenham ise 20 puanda kaldı.



6 /7 Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford'u ağırlayacak. Tottenham ise Southampton ile karşılaşacak.

