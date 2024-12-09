Premier Lig’de uzun yıllar unutulmayacak maç: Chelsea 2-0’dan döndü | ÖZET

İngiltere Premier Lig 15. haftasında Tottenham evinde Chelsea’yı konuk etti. Ev sahibi Tottenham ilk 10 dakikada 2-0 öne geçti. Chelsea 2-0 geriye düştüğü maçta 4 gol buldu ve maçtan 4-3 galip ayrıldı. Chelsea bu sonuçla puanını 31’e yükselterek 2. sırada yer aldı. Tottenham ise 20 puanla 11. sırada yer aldı. Tottenham - Chelsea maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İngiltere Premier League'nin 15. haftasında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadelede Chelsea 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho 61 ile 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palmer ve 73. dakikada Enzo Fernandes kaydetti.
Tottenham'ın golleri 5. dakikada Dominic Solanke, 11. dakikada Dejan Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son'dan geldi.
Bu sonuçla Chelsea 31 puana yükseldi ve ligde ikinci sırada kendine yer buldu. Tottenham ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford'u ağırlayacak. Tottenham ise Southampton ile karşılaşacak.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
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